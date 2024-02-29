У Запоріжжі та Запорізькому районі скоротили комендантську годину

На території міста Запоріжжя та Запорізького району буде зменшено тривалість комендантської години.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, рішення про зменшення тривалості комендантської години ухвалили 29 лютого на засіданні Ради оборони Запорізької області.

"Зменшили тривалість комендантської години у м.Запоріжжі та районі. Безпекова ситуація дозволяє це зробити", - зазначив Федоров.

Відтепер комендантська година буде починатись о 24:00 і завершуватись о 05:00 годині ранку.

До цього на території м.Запоріжжя комендантська година діяла з 23:00 до 05:00 години ранку.

Окрім міста Запоріжжя та Запорізького району на решті території Запорізької області комендантська година триватиме з 21:00 до 5:00 через активні бойові дії.

Що таке комендантська година

Зазначимо, що наразі у КпАП взагалі відсутні згадки про комендантську годину, хоча відповідні заходи діють в Україні ще з початку повномасштабної війни.

Комендантською годиною називається період, коли у темну пору доби заборонено перебувати на вулицях та в громадських місцях. У кожній області цей час визначається окремо відповідною військовою адміністрацією.

У регіонах, де немає бойових дій, він наразі триває п'ять годин, у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях - з 21:00 до 5:00, у Херсонській області - з 20:00 до 6:00.

Єдиною областю, де комендантської години немає, є Закарпатська.

Але там з 1 грудня і до завершення воєнного стану триватиме перевірка документів у осіб, що перебувають на території області.