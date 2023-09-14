На Херсонщині ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію дітей з придніпровських сіл

Рада оборони Херсонської області ухвалила рішення щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Мова йде, зокрема, про Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївку, Червоний Маяк, Тягинку, Львове, Ольгівку, Бургунку, Миколаївку, Одрадокам'янку, Милове, Качкарівку, Дудчани, Новокаїри, Золоту Балку, Михайлівку, Гаврилівку, Осокорівку, Микільське, Понятівку, Токарівку, Білозерку, Берегове, Велетенське, Дніпровське, Антонівку, Садове, Комишани, Зимівник та Приозерне.

"Малеча має зростати й вчитися в нормальних умовах, а не під канонаду російської артилерії... Шановні батьки! Не наражайте своїх дітей на небезпеку. Евакуюйтеся. Ми готові допомогти вам з виїздом та влаштуванням на новому місці", - зазначив Прокудін.

Крім того, вирішено збільшити тривалість комендантської години, аби синхронізувати її зі світловим днем. Тепер вона триватиме з 20:00 до 6:00.

Також начальник ОВА повідомив, що підприємці области виступили з пропозицією про збільшення часу продажу алкоголю, але Рада оборони Херсонської області її відхилила.

"Працюємо над укриттям об'єктів енергетичної інфраструктури, щоб не допустити енергетичного колапсу. Також опрацьовуємо чіткий порядок дій у разі надзвичайних ситуацій на обʼєктах критичної інфраструктури під час проходження осінньо-зимового періоду. Маємо бути готові до будь-яких сценаріїв", - підкреслив він.

Інші ухвалені в четвер рішення, за словами Прокудіна, стосуються оборони області, тому подробиці він озвучувати не став. "Нехай це буде сюрпризом для росіян", - додав очільник регіону.