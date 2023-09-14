В Херсонской области приняли решение об обязательной эвакуации детей из приднепровских сел

Совет обороны Херсонской области принял решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, постоянно обстреливающих враг. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Прокудин.

Речь идет о таких населенных пунктах как Веселое, Берислав, Новоберислав, Змиевка, Красный Маяк, Тягинка, Львово, Ольговка, Бургунка, Николаевка, Отрадокаменка, Миловом, Качкаровке, Дудчанах, Новокаирах, Золотой Балке, Михайловке, Гавриловке, Осокоровка, Понятовка, Токаревка, Белозерка, Береговое, Велетенское, Днепровское, Антоновка, Садовое, Камышаны, Зимовник и Приозерное.

"Малыши должны расти и учиться в нормальных условиях, а не под канонаду российской артиллерии... Уважаемые родители! Не подвергайте своих детей опасности. Эвакуируйтесь. Мы готовы помочь вам с выездом и устройством на новом месте", - отметил Прокудин.

Кроме того, решено увеличить продолжительность комендантского часа, чтобы синхронизировать его со световым днем. Теперь он будет длиться с 20:00 до 6:00.

Также начальник ОВА сообщил, что предприниматели области выступили с предложением об увеличении времени продажи алкоголя, однако Совет обороны Херсонской области его отклонил.

"Работаем над укрытием объектов энергетической инфраструктуры, чтобы не допустить энергетический коллапс. Также прорабатываем четкий порядок действий в случае чрезвычайных ситуаций на объектах критической инфраструктуры во время прохождения осенне-зимнего периода. Мы должны быть готовы к любым сценариям", - подчеркнул он. .

Остальные принятые в четверг решения, по словам Прокудина, касаются обороны области, поэтому подробности он озвучивать не стал. "Пусть это будет сюрпризом для россиян", – добавил глава региона.