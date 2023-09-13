Армия РФ снова атаковала Отрадокаменку авиабомбами: есть раненые (ФОТО)

Три человека были ранены 13 сентября в результате двух очередных атак российских оккупационных войск по селу Отрадокаменка Тягинской общины Бериславского района Херсонской области.

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В частности, как сообщает областная военная администрация, из-за утреннего удара пострадала 81-летняя женщина. У нее минно-взрывная травма и контузия. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывают медпомощь.

Также из-за авиаудара по Отрадокаменке пострадал 74-летний местный житель. Он получил ранения головы, грудной клетки, ног, а также контузию. Его тоже доставили в больницу.

Как уточняют в Херсонской областной прокуратуре, российские военные атаковали село управляемыми авиабомбами около 9:50. При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

Кроме этого, около 12:20 враг нанес еще один удар по населенному пункту. Пострадал 41-летний мужчина. Его доставили в медицинское учреждение с ранениями головы и ног.

Фото: Херсонская областная прокуратура Фото: Херсонская областная прокуратура Фото: Херсонская областная прокуратура

Напомним, что 2 сентября в результате применения армией РФ по Отрадокаменке управляемых авиабомб погиб один человек и еще два были ранены. 7 августа в этом же селе из-за попадания авиабомбы погибли две женщины и один мужчина. Еще четыре женщины были ранены.