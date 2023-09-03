Российские войска обстреляли поселок под Херсоном: убит мужчина, ранены члены семьи (ФОТО)

Один человек погиб и четверо были ранены 3 сентября в результате обстрелов российскими войсками деоккупированной части Херсонской области, сообщил начальник областной военной администрации Александр Прокудин.

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Так, по его словам, около 18:00 оккупанты обстреляли жилые дома в поселке Белозерка. Во вражеский удар попала семья: 35-летний мужчина погиб на месте, а его 36-летняя жена и 9-летняя дочь были ранены и госпитализированы в больницу. Также травмы получил 37-летний местный житель.

"Враг ударил и по микрорайону Корабел в Херсоне. С осколочными ранениями предплечья в больницу доставили 77-летнего херсонца", - сообщил глава региона.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (части 1 и 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

Отметим, что за минувшие сутки противник совершил 79 обстрелов в Херсонской области, выпустив 510 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА, авиации и зенитных установок. В частности, по городу Херсон враг выпустил 14 снарядов, попав в религиозное сооружение.

В результате удара авиабомбами по селу Отрадокаменка погиб один человек и еще по крайней мере двое были ранены. Всего же в регионе 2 сентября, по словам Прокудина, в результате вражеских обстрелов были ранены шесть человек.