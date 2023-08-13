Оккупанты нанесли авиаудар и обстреляли поселок под Херсоном: есть раненые (ФОТО)

Два человека получили ранения вечером 13 августа в результате обстрелов российской оккупационной армией поселка Белозерка Херсонской области. Об этом сообщает областная военная администрация.

Отмечается, что в населенном пункте из-за авиаудара и артиллерийских обстрелов повреждено по меньшей мере 12 домов. Ранения получила 31-летняя женщина и мужчина, им оказывают медицинскую помощь.

В свою очередь, на село Отрадокаменка Тягинской общины россияне сбросили три управляемых авиабомбы. Разрушения получили несколько домов. Пострадавших среди гражданских, по данным ОВА, нет.

Напомним, что ранее в воскресенье в результате российского обстрела в селе Широкая Балка Станиславской общины погибли супруги вместе с двумя детьми. Пятым погибшим оказался 67-летний мужчина. Кроме того, еще два человека погибли из-за обстрела в Станиславе.

Еще 13 человек в разных населенных пунктах, прилегающих к Днепру, были ранены (по три - в Херсоне и Бериславе, по два - в Станиславе и поселке Камышаны, по одному - в селах Велетенское, Золотая Балка и Новокаиры). 14 августа в Херсонской области объявили день траура по убитым.

За прошедшие же сутки оккупанты совершили в Херсонской области 61 обстрел, выпустив 365 снарядов из минометов, артиллерии, БПЛА и БМП-2. В частности, по городу Херсон враг выпустил 13 снарядов. Трое жителей региона получили ранения, в частности, в Понятовке Дарьевской общины, а также в упомянутой Отрадокаменке.