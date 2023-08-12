В результате новых обстрелов приднепровских сел в Херсонской области пострадали пожилые люди (ФОТО)

В результате обстрелов российскими войсками прилегающих к Днепру населенных пунктов правобережья Херсонской области 12 августа пострадали еще по меньшей мере два человека.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Прокудин. В частности, в селе Понятовка Дарьевской общины снаряд попал в жилой дом.

Многочисленные травмы получил 70-летний мужчина. Как уточнили в областной прокуратуре, обстрел Дарьевской общины произошел еще около 3:00. При этом заявлено, что мужчину госпитализировали с ушибом головы.

В свою очередь, в селе Отрадокаменка Тягинской общины взрывчатку оккупанты сбросили с дрона, попав прямо во двор местных жителей. По словам Прокудина, тяжелые поражения получил 72-летний мужчина. Его тоже госпитализировали.

По данным же прокуратуры, в результате сброса с дрона около 10:20 взрывных снарядов на один из населенных пунктов в Бериславском районе пострадал не один, а двое местных жителей. Им оказана медицинская помощь.

Кроме того, сообщается, что враг обстрелял и Херсон: там повреждено помещение одного из предприятий. В прокуратуре добавляют, что повреждены и жилые дома, хозяйственные постройки, автотранспорт, линии электропередачи.

Фото: Херсонская областная прокуратура Фото: Херсонская областная прокуратура Фото: Херсонская областная прокуратура Фото: Херсонская областная прокуратура

Были "прилеты" и в селе Золотая Балка Новоалександровской общины, однако обошлось без жертв. Ввиду этих происшествий начаты расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

Напомним, что за прошедшие сутки россияне совершили в Херсонской области 39 обстрелов, выпустив 159 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА. В частности, по городу Херсон враг выпустил девять снарядов. В целом по региону один человек погиб, а десять получили ранения.