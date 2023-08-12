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Армия РФ обстреляла территорию завода, церковь, магазины в Херсонской области: 1 погибший и 10 раненых

Херсонская область война
Фото: ГУ ГСЧС в Херсонской области

Российские оккупационные войска в течение суток 11 августа 39 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, 10 - получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 39 обстрелов, выпустив 159 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 9 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию завода, административные здания, внешкольное учебное заведение, объекты критической инфраструктуры, церковь, магазины, кафе в Херсонской городской общине, пункт выдачи гуманитарной помощи и здание магазина в Бериславе", - уточнил Прокудин.

Как сообщил глава области, из-за российской агрессии 1 человек погиб, 10 - получили ранения.

Заметим, в течение суток 10 августа оккупанты 60 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего шесть человек получили ранения.

Автор:
Светлана Манько