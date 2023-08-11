В Херсонской области оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи, ранены шесть человек

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные районы Херсонской области. За прошедшие сутки оккупанты 60 раз обстреляли регион, в результате чего шесть человек получили ранения.

Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.

По его словам, во вражеский огонь попало помещение центра гуманитарной помощи в Белозерке, где в то время люди получали помощь. Были ранены шесть человек, один человек получил тяжелые ранения. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

В общей сложности, захватчики выпустили по области 237 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.

По Херсону враг выпустил 10 снарядов.

Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и на территорию садового общества Херсонского района. Также под огнем оказалась территория завода и медицинского учреждения в Херсоне.

Напомним, в течение суток 9 августа, оккупанты 65 раз обстреляли область, в результате чего два человека получили ранения.