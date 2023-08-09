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Армия РФ 66 раз обстреляла Херсонщину: двое раненых

война Херсонская область
Фото: ГУ ГСЧС в Херсонской области

Российские оккупационные войска в течение суток 8 августа 66 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки враг совершил 66 обстрелов, выпустив 365 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

По словам Прокудина, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Как сообщил глава области, из-за российской агрессии два человека получили ранения.

Заметим, накануне враг 68 раз открывал огонь по разным населенным пунктам Херсона. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, 13 - получили ранения.

Напомним, ночью, 7 августа, захватчики нанесли удар по жилым домам Херсона, в результате чего погибла женщина. Пострадали и спасатели, тушившие пожар.

Автор:
Светлана Манько