Оккупанты обстреляли Никополь: один погибший и трое раненых

Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Днепропетровской области. Ночью 9 августа армия РФ обстреляла Никопольщину. От вражеских обстрелов погиб восемнадцатилетний парень.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"С вечера агрессор трижды обстреливал Никопольщину. Тяжелую артиллерию направил на сам Никополь и Марганецкую общину", - отметил Лысак.

Он добавил, что от вражеских обстрелов погиб 18-летний парень.

Еще трое мужчин получили ранения. 21-летний парень был госпитализирован в травматологию. У него диагностировали минно-взрывную травму, рану грудной клетки и плечо. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

Два человека 45 и 35 лет также получили осколочные ранения. Им обоим оказали необходимую медицинскую помощь. Они будут лечиться амбулаторно.

По словам главы области, в результате обстрелов повреждены храм, 5 жилых домов, 2 хозяйственные сооружения, автомобиль, 4 линии электропередачи и газопровод.

Напомним, ночью 8 августа армия РФ ударила из тяжелой артиллерии и "Градов" по Никопольщине. В Никополе повреждены сразу 2 лицея и изуродовано админздание.