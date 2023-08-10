АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Войска РФ выпустили по Херсонской области 335 снарядов: в ОВА рассказали подробности обстрелов

Войска РФ выпустили по Херсонской области 335 снарядов: в ОВА рассказали подробности обстрелов
Спасатели ликвидируют последствия вражеских обстрелов в Херсонской области. Фото: ГСЧС

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирных жителей Херсонской области. За минувшие сутки оккупанты 65 раз обстреляли область, в результате чего два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.

По его словам, захватчики выпустили по Херсонской области 335 снарядов из минометов, артиллерии, танков, БПЛА и авиации. По Херсону враг выпустил 16 снарядов.

Отмечается, что россияне попали в жилые кварталы населённых пунктов области.

От обстрелов пострадала территория складов коммунального предприятия и гаражи амбулатории.

Кроме этого, оккупанты повредили линию электропередач в Херсонском районе, медицинское учреждение в Бериславском районе и территорию дошкольного учреждения в Херсоне.

Напомним, 8 августа россияне 66 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии два человека получили ранения.

Автор:
Татьяна Гойденко