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Войска РФ выпустили по Херсонской области 335 снарядов: в ОВА рассказали подробности обстрелов
Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирных жителей Херсонской области. За минувшие сутки оккупанты 65 раз обстреляли область, в результате чего два человека получили ранения.
Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.
По его словам, захватчики выпустили по Херсонской области 335 снарядов из минометов, артиллерии, танков, БПЛА и авиации. По Херсону враг выпустил 16 снарядов.
Отмечается, что россияне попали в жилые кварталы населённых пунктов области.Подписывайтесь на наш YouTube канал
От обстрелов пострадала территория складов коммунального предприятия и гаражи амбулатории.
Кроме этого, оккупанты повредили линию электропередач в Херсонском районе, медицинское учреждение в Бериславском районе и территорию дошкольного учреждения в Херсоне.
Напомним, 8 августа россияне 66 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии два человека получили ранения.