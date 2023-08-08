В Херсонской области оккупанты пытаются выявить патриотов, которые помогают ВСУ

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на выявлении граждан с проукраинской позицией, сотрудничающих с Силами обороны Украины. Оккупанты принимают провокационных мер в попытке найти и подавить тех, кто выступает в защиту своей страны. Для этого оккупанты совершают провокации, распространяют фейки и отключают Интернет.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, в Каховке и других населенных пунктах Херсонской области россияне распространяют дезинформацию по отводу своих войск, одновременно устраивая показательные действия, которые выглядели как массовое перемещение военной техники.

Таким образом, захватчики пытаются поймать проукраинских жителей, провоцируя свободно выражаться. После этого россияне передают информацию об этих людях в так называемые "правоохранительные органы".

Кроме того, оккупанты умышленно отключили абонентов от операторов российской мобильной связи и проводного Интернета. Во время этого по улицам курсировали автомобили, оснащенные специальным электронным оборудованием, отслеживающим другие мобильные сигналы.

Рашисты используют это для выявления тех, кто имеет альтернативные источники связи и может передавать информацию украинским военным.

Напомним, Россия продолжает проводить политику паспортизации временно захваченных регионов. Однако местное население продолжает сопротивляться этому, из-за чего оккупанты усиливают репрессии.

Также российские оккупанты угрожают депортацией украинским учителям на оккупированных территориях. Таким образом, они хотят заставить их согласиться на сотрудничество с оккупационными властями.