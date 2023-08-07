Россияне усилили террор на оккупированных территориях: в Минобороны назвали причину таких действий

Оккупационные войска России пытаются обострять общественное напряжение в отдельных районах на временно оккупированных территориях Украины, чтобы заставить местное население выехать на территорию страны-агрессора.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В частности, по ее словам, увеличилось количество случаев грубого и пренебрежительного отношения военнослужащих российских оккупационных войск к местному населению.

Кроме того, оккупанты пытаются использовать вынужденный выезд граждан на территорию РФ для собственного обогащения.

"В частности, при пересечении переселенцами блокпостов, угрожая оружием, военнослужащие ВС РФ, под разными предлогами, требуют отдать им средства и обнаруженные материальные ценности", - отметила Маляр.

Репрессии россиян против местного населения в оккупации

Напомним, Россия продолжает проводить политику паспортизации временно захваченных регионов. Однако местное население продолжает сопротивляться этому, из-за чего оккупанты усиливают репрессии.

В частности, Центр национального сопротивления сообщал, что сотрудники Запорожской АЭС подвергаются физическим пыткам и проверкам за отказ от российского паспорта. В то же время сотрудники ФСБ РФ проводят регулярные обыски частных помещений жителей Энергодара, которые не соглашаются на получение российских паспортов.

Кроме того, перед началом учебного года рашисты ищут детей, родители которых отказались отдавать ребенка в российские школы. В случае обнаружения детей, которые не ходят в российские школы в оккупации, их родителям угрожают лишением родительских прав.

Также российские оккупанты угрожают депортацией украинским учителям на оккупированных территориях. Таким образом, они хотят заставить их согласиться на сотрудничество с оккупационными властями.