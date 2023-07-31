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Общество
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Рашисты на оккупированных территориях ищут детей, родители которых не отдают их в российские школы

оккупация, школы, дети
Оккупанты обязали родителей иметь российские паспорта.

Российские оккупанты усиливают репрессии против украинцев на оккупированных территориях. Перед началом учебного года рашисты ищут детей, родители которых отказались отдавать ребенка в российские школы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В частности, оккупанты создали соответствующие группы коллаборантов, которые ищут и проверяют посещаемость ребенком школы.

В случае обнаружения детей, которые не ходят в российские школы в оккупации, их родителям угрожают лишением родительских прав.

Также оккупационные власти обязали родителей иметь российские паспорта. При этом их должны иметь оба родителя, иначе ребенку запрещено будет учиться, а значит, родители также будут лишены прав.

Принудительная паспортизация РФ

Россия продолжает проводить политику паспортизации временно захваченных регионов.

Ранее в Центре национального сопротивления сообщали, что на временно оккупированных территориях на юге Украины оккупационные администрации сообщили родителям, что в случае отсутствия у них российских паспортов их дети не будут допущены к учебе.

Кроме того, россияне объявили, что со следующего учебного года на ВОТ перестанут преподавать украинский язык в школах.

Также российские оккупанты угрожают депортацией украинским учителям на оккупированных территориях. Таким образом, они хотят заставить их согласиться на сотрудничество с оккупационными властями.

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что украинцы на временно оккупированных территориях вынуждены получать российский паспорт, чтобы спасти свою жизнь. В таких обстоятельствах они не могут считаться преступниками, так как они становятся жертвами преступления страны-агрессора РФ.

Автор:
Нина Комащенко