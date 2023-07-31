Рашисты на оккупированных территориях ищут детей, родители которых не отдают их в российские школы

Российские оккупанты усиливают репрессии против украинцев на оккупированных территориях. Перед началом учебного года рашисты ищут детей, родители которых отказались отдавать ребенка в российские школы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В частности, оккупанты создали соответствующие группы коллаборантов, которые ищут и проверяют посещаемость ребенком школы.

В случае обнаружения детей, которые не ходят в российские школы в оккупации, их родителям угрожают лишением родительских прав.

Также оккупационные власти обязали родителей иметь российские паспорта. При этом их должны иметь оба родителя, иначе ребенку запрещено будет учиться, а значит, родители также будут лишены прав.

Принудительная паспортизация РФ

Россия продолжает проводить политику паспортизации временно захваченных регионов.

Ранее в Центре национального сопротивления сообщали, что на временно оккупированных территориях на юге Украины оккупационные администрации сообщили родителям, что в случае отсутствия у них российских паспортов их дети не будут допущены к учебе.

Кроме того, россияне объявили, что со следующего учебного года на ВОТ перестанут преподавать украинский язык в школах.

Также российские оккупанты угрожают депортацией украинским учителям на оккупированных территориях. Таким образом, они хотят заставить их согласиться на сотрудничество с оккупационными властями.

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что украинцы на временно оккупированных территориях вынуждены получать российский паспорт, чтобы спасти свою жизнь. В таких обстоятельствах они не могут считаться преступниками, так как они становятся жертвами преступления страны-агрессора РФ.