Рашисти на окупованих територіях шукають дітей, батьки яких не віддають їх до російських шкіл

Росіські окупанти посилюють репресії проти українців на окупованих територіях. Перед початком навчального року рашисти шукають дітей, батьки яких відмовились віддавати дитину до російських шкіл.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, окупанти створили відповідні групи колаборантів, які шукають та перевіряють відвідуваність дитиною школи.

У разі виявленя дітей, які не ходять до російських шкіл в окупації, їх батькам погрожують позбавленням батьківських прав.

Також окупаційна влада зобов’язала батьків мати російські паспорти. При цьому їх мають мати обидва з батьків, інакше дитині заборонено буде навчатись, а отже батьки також будуть позбавлені прав.

Примусова паспортиризація РФ

Росія продовжує проводити політику паспортизації тимчасово захоплених регіонів.

Раніше у Центрі національного спротиву повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях півдня України окупаційні адміністрації повідомили батьків, що в разі відсутності в них російських паспортів їх діти не будуть допущені до навчання.

Крім того, росіяни оголосили, що з наступного навчального року на ТОТ перестануть викладати українську мову в школах.

Також російськи окупанти погрожують депортацією українським вчителям на окупованих територіях. Таким чином вони хочуть змусити їх погодитися на співпрацю з окупаційною владою.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що українці на тимчасово окупованих територіях змушені отримувати російський паспорт, аби врятувати своє життя. За таких обставин вони не можуть вважатися злочинцями, бо вони стають жертвами злочину країни-агресора РФ.