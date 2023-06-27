Окупанти не допускатимуть до навчання дітей, батьки яких не отримали паспорт РФ

На тимчасово окупованих територіях півдня України окупаційні адміністрації повідомили батьків, що в разі відсутності в них російських паспортів їх діти не будуть допущені до навчання.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що російський паспорт також мають отримати підлітки від 14 років. В іншому випадку їх навчання буде припинено.

У ЦНС зауважують, що водночас в РФ існує практика позбавлення прав за невідвідування дитиною навчальних закладів.

"Тобто, по факту усі мають отримати російські паспорти в примусовому порядку", - констатують в ЦНС.

Крім того, росіяни оголосили, що з наступного навчального року на ТОТ перестануть викладати українську мову в школах.

Раніше повідомлялося, що російські війська загострюють гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях, щоб схилити людей брати паспорт в обмін на "соціальні виплати".

Зауважимо, місцеве населення на тимчасово окупованих територіях України продовжує чинити спротив проти примусової паспортизації. Тому росіяни посилюють репресії через відмову від російського паспорта.