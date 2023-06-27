На правобережжі Херсонщини РФ використовує тяжке становище українців для примусової паспортизації

Після підриву Каховської ГЕС російські окупанти використовують скрутне становище українців на підтоплених територіях на правобережжі Херсонщини для примусової паспортизації.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, навіть мізерні грошові виплати та тимчасове житло людям, які потерпають від підтоплення на тимчасово окупованій території Херсонщини, загарбники надають лише тим, хто отримав "російське громадянство".

"Немає таких меж приниження людської гідності, які б не могла перетнути Російська Федерація", - зазначила вона.

Нагадаємо, що російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області в ніч на 6 червня 2023 року.

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що в тимчасово окупованих Олешках після катастрофи загинули понад 500 людей, яким росіяни відмовили в евакуації.

Зазначимо, місцеве населення на тимчасово окупованих територіях України продовжує чинити спротив проти примусової паспортизації. Тому росіяни посилюють репресії через відмову від російського паспорта.

Також на тимчасово окупованих територіях загострюється дефіцит питної води, ліків та товарів першої необхідності. В Маріуполі суттєво зростає смертність цивільного населення від природних причин.

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