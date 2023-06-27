На правобережье Херсонской области РФ использует тяжелое положение украинцев для принудительной паспортизации

После подрыва Каховской ГЭС российские оккупанты используют затруднительное положение украинцев на подтопленных территориях на правобережье Херсонской области для принудительной паспортизации.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, даже мизерные денежные выплаты и временное жилье людям, пострадавшим от подтопления на временно оккупированной территории Херсонщины, захватчики предоставляют только тем, кто получил "российское гражданство".

"Нет таких пределов унижения человеческого достоинства, которые не могла бы пересечь Российская Федерация", - отметила она.

Напомним, что российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области в ночь на 6 июня 2023 года.

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что во временно оккупированных Алешках после катастрофы погибли более 500 человек, которым россияне отказали в эвакуации.

Отметим, местное население на временно оккупированных территориях Украины продолжает сопротивляться против принудительной паспортизации. Поэтому россияне усиливают репрессии из-за отказа от российского паспорта.

Также на временно оккупированных территориях накаляется дефицит питьевой воды, лекарств и товаров первой необходимости. В Мариуполе существенно возрастает смертность гражданского населения по естественным причинам.

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