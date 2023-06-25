После подрыва Каховской ГЭС оккупанты пытаются вернуться на свои позиции, – ОК "Юг"

Российские оккупанты пытаются вернуться на позиции, которые они занимали до подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции. Об этом 25 июня заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального марафона.

Однако она отметила, что такие попытки захватчиков осложняются необходимостью разминирования территорий, которые они заминировали ранее, и распространением кишечных инфекций.

"Сейчас, когда вода возвращается фактически в русло и даже отступает глубже в пределах этого русла, враг пытается возвращаться на свои позиции. Для них это затруднено из-за того, что карта минных полей изменилась существенно, большая вода разбрасывала их же минные заграждения, которые они намостили вдоль левого берега гораздо глубже, и им приходится разминировать территорию перед тем, как возвращаться. К тому же усложняется их работа, потому что усиливается системность наращивания кишечных инфекций", – сказала Гуменюк.

Представительница ОК "Юг" добавила, что оккупантам на левом берегу Херсонской области сейчас сложно, потому что у них очень большие перебои с питьевой водой, проблемы с логистикой, а вражеские подразделения, которые возвращаются, располагаются в антисанитарных условиях.

Напомним, что российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области в ночь на 6 июня 2023 года.

По состоянию на 20 июня, министр внутренних дел Игорь Клименко информировал о 21 погибшем человеке в результате подрыва, в том числе пять человек погибли из-за прицельных обстрелов россиян.

А днем ранее Центр национального сопротивления сообщал, что во временно оккупированных Алешках после катастрофы погибли более 500 человек, которым россияне отказали в эвакуации.