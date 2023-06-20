Число погибших после аварии на Каховской ГЭС снова возросло - МВД

Число погибших в результате подрыва Каховской ГЭС по состоянию на 20 июня возросло до 21, из них 5 человек погибли из-за обстрелов россиян.

Об этом сообщил министр внутренних дел, глава штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС Игорь Клименко.

"15-й день ликвидации катастрофы на Каховской ГЭС. Россияне продолжают обстреливать людей. Несмотря на это, одной командой работаем дальше… Из-за действий врага, к сожалению, растет число погибших и раненых. Сейчас 21 человек погиб, в том числе 5 — из-за прицельных выстрелов россиян. Еще 28 получили раненыя, из них 16 - наши ликвидаторы", - отметил он.

По его словам, остаются подтопленными 595 домов в Херсонской области.

Клименко заверил, что эпидемиологическая ситуация стабильная и контролируется. Вспышки инфекционных заболеваний не зафиксированы.

Напомним, оккупационные войска РФ 20 июня в очередной раз атаковали Херсон. Под вражеский обстрел попали спасатели, которые проводили восстановительные работы в городе после подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС. В результате вражеских обстрелов один спасатель погиб и еще восемь получили ранения.