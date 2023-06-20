Враг обстрелял спасателей в Херсоне: есть погибший и раненые

Оккупационные войска РФ 20 июня в очередной раз атаковали Херсон. Под вражеский обстрел попали спасатели, которые проводили восстановительные работы в городе после подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Один погибший и восемь раненых сотрудников ГСЧС в Херсоне. Наши герои без оружия проводили восстановительные работы, когда российские террористы начали шквальный обстрел", - отметил он.

Раненым оказывается неотложная медицинская помощь.

По информации Херсонской областной прокуратуры, обстрел произошел около 13:30. Спасатели в это время выполняли задачи по ликвидации последствий подтопления в одном из микрорайонов Херсона.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Проводятся первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора.

Напомним, утром 20 июня оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона. Удары вражеской артиллерии пришлись на гражданские объекты: дома, детсад, образовательное учреждение и СТО. Из- за обстрела погиб гражданский мужчина.

В ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал, что в Херсонской области по состоянию на утро 19 июня из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции подтоплено 22 населенных пункта, пять из которых - на правобережье. Средний уровень воды в регионе составляет 80 см.