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Войска РФ обстреляли жилые кварталы Херсона, есть погибший
Российские оккупанты утром 20 июня покрыли огнем жилые кварталы Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Удары вражеской артиллерии пришлись на гражданские объекты: дома, детсад, образовательное учреждение и СТО.
По предварительной информации, в результате обстрела погиб 27-летний мужчина.
Кроме того, под вражеские удары также попала бригада "скорой", которая направлялась на помощь херсонцам. Медицинские работники не пострадали.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры, около 11:00 оккупанты совершили минометный обстрел Херсона. Отмечается, что мужчине, погибшему в результате атаки, было 28 лет.
Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, за прошедшие сутки россияне совершили 57 обстрелов Херсонской области, выпустив 275 снарядов. Из-за российской агрессии пять человек получили ранения.