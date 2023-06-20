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Оккупанты за сутки совершили 57 обстрелов Херсонской области, есть раненые
Российские оккупанты за прошедшие сутки совершили 57 обстрелов Херсонской области, выпустив 275 снарядов. Об этом утром 20 июня сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Отмечается, что враг применял минометы, артиллерию, танки, беспилотники и "Грады". По Херсону оккупанты выпустили 28 снарядов.
Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов региона, административные здания села Бургунка и Херсона, а также в здания АЗС и коммунального предприятия в областном центре.
Из-за российской агрессии пять человек получили ранения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, сутками ранее войска РФ совершили 35 обстрелов Херсонской области. Тогда один человек получил ранения.