Маріуполь на межі епідеміологічної катастрофи: у місті спалах холери

В тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині загострюються гуманітарна криза. У місті поширюється антисанітарія.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Маріуполь, який до окупації розвивалося та залучало європейські інвестиції, мало сучасний автопарк на межі повного занепаду", - йдеться у повідомленні.

Як зауважують у ЦНС, у місті поширюється антисанітарія через затоплення підвалів будинків нечистотами з каналізації, що вже викликало спалах холери.

Крім того, рівень безробіття зростає, а все, що залишилося від підприємств – розграбоване росіянами.

"Маріуполь, який був візитівкою нового Донбасу, тепер став візитівкою смерті, яку несуть росіяни", - підкреслили у ЦНС.

Зауважимо, смертність у тимчасово окупованому Маріуполі від природних причин перетнула позначку в 400 людей на тиждень. Цивільні елементарно не можуть отримати базову допомогу від медиків.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донецької області виник дефіцит робочої сили через масову мобілізацію чоловіків на фронт. А водії в Маріуполі оголосили страйк через те, що їм не виплачують зарплату впродовж двох місяців.