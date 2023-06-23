Мариуполь на грани эпидемиологической катастрофы: в городе вспышка холеры

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области обостряется гуманитарный кризис. В городе зафиксировали вспышку холеры.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Мариуполь, который до оккупации развивался и привлекал европейские инвестиции, имел современный автопарк на грани полного упадка", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, в городе распространяется антисанитария из-за затопления подвалов домов нечистотами из канализации, что уже вызвало вспышку холеры.

Кроме того, уровень безработицы растет, а все, что осталось от предприятий – разграблено россиянами.

"Мариуполь, являвшийся визитной карточкой нового Донбасса, теперь стал визитной карточкой смерти, которую несут россияне", - подчеркнули в ЦНС.

Заметим, смертность во временно оккупированном Мариуполе от естественных причин пересекла отметку в 400 человек в неделю. Гражданские элементарно не могут получить базовую помощь от медиков.

Напомним, на временно оккупированных территориях Донецкой области возник дефицит рабочей силы из-за массовой мобилизации мужчин на фронт. А водители в Мариуполе объявили забастовку из-за того, что им не выплачивают зарплату в течение двух месяцев.