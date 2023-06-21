РФ использует ремонт дорог на оккупированных территориях для хищения средств

Российское правительство прикрывается дорожным ремонтом на временно оккупированных территориях Украины, чтобы "легализовать" хищение государственных средств.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что россияне "включили" автомобильные дороги на временно оккупированных территориях востока Украины в российский список автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

Соответствующее постановление издало правительство Российской Федерации. Теперь согласно этому "документу", на ВОТ востока Украины, оккупанты образовали некий общий дорожный хаб, состоящий из украинских автодорог и объединяющийся с административными центрами субъектов РФ.

"Ключевая цель такого решения – это то, что оно позволяет оккупантам выделять средства на якобы ремонтные работы на ВОТ. А фактически, возможности хищения средств без дополнительного контроля. В частности именно и для этого вице-премьер правительства РФ пролоббировал своих кураторов в оккупационные администрации на ВОТ", - подчеркивают в ЦНС.

Напомним, на временно оккупированных территориях Донецкой области возник дефицит рабочей силы из-за массовой мобилизации мужчин на фронт. А водители в Мариуполе объявили забастовку из-за того, что им не выплачивают зарплату в течение двух месяцев.

Также гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях существенно обостряется. В населенных пунктах все больше недостаток питьевой воды, лекарств и товаров первой необходимости. В Мариуполе существенно возрастает смертность гражданского населения по естественным причинам.