Россияне усиливают репрессии на оккупированных территориях, чтобы заставить местное население получать паспорта РФ

Местное население на временно оккупированных территориях Украины продолжает сопротивляться против принудительной паспортизации. Поэтому россияне усиливают репрессии из-за отказа от российского паспорта.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупационные администрации и российские оккупационные войска продолжают осуществлять системные меры давления на местное население с целью принуждения к получению российских паспортов", - говорится в сообщении.

Так, в городе Мариуполь жителям угрожают увольнением за отказ от российского паспорта, а сотрудники Запорожской АЭС подвергаются физическим пыткам и проверкам.

Кроме того, в Мелитополе "материнский капитал" могут получить только лица, оформившие новорожденным российское гражданство, а в н.п. Мирное жителям без российского паспорта проводят принудительную дактилоскопию.

В то же время сотрудники ФСБ РФ проводят регулярные обыски частных помещений жителей Энергодара, которые не соглашаются на получение российских паспортов.

К тому же, оккупационная администрация Крыма усиливает контроль за перемещением населения на территорию полуострова. По имеющимся данным, при пересечении "ДАПП Перекоп" от граждан Украины без паспорта РФ требуют прохождения опроса с использованием полиграфа.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что россияне после подрыва Каховской ГЭС усилили репрессии против украинцев на оккупированной территории, требовали взятки за выезд, уничтожали документы и имущество. В то же время рассказывали об успешной "эвакуации".

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обращают внимание на информацию о применении оккупантами в Херсонской области выборочного подхода к эвакуации людей из зоны затопления в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции, что может рассматриваться как геноцидная практика.

Когда оккупанты объявили из затопленного города Алешки эвакуацию, они дали возможность выехать только тем, у кого есть российский паспорт, и его наличие проверяли на установленных блокпостах.

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