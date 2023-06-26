Загарбники обіцяють гроші за оформлення російських паспортів дітям

Російські війська загострюють гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях, щоб схилити людей брати паспорт в обмін на «соціальні виплати».

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що російсько-окупаційна адміністрація продовжує імітувати так звані виплати материнського капіталу окремим представникам тимчасово окупованих територій Запорізької області, які все ж оформили ворожі паспорти своїм дітям.

Розмір зазначеної виплати повинен становити нібито 586,9 тис. рублів на першу дитину і відповідно на другу по 775,6 тис. рублів.

Проте, за інформацією українського підпілля, під час оформлення документів для отримання такого «сертифікату» фіксуються ознаки корупційної складової.

"Тобто, представники окупаційної адміністрації РФ видають «документи» для оформлення даного «сертифікату» лише конкретним особам, які є членами їхньої родини або близькими друзями", - повідомили в ЦНС.

Зауважимо, місцеве населення на тимчасово окупованих територіях України продовжує чинити спротив проти примусової паспортизації. Тому росіяни посилюють репресії через відмову від російського паспорта.

Також на тимчасово окупованих територіях загострюється дефіцит питної води, ліків та товарів першої необхідності. В Маріуполі суттєво зростає смертність цивільного населення від природних причин.