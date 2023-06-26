Захватчики обещают деньги за оформление российских паспортов детям

Российские войска обостряют гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях, чтобы склонить людей брать паспорт в обмен на социальные выплаты.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что российско-оккупационная администрация продолжает имитировать так называемые выплаты материнского капитала отдельным представителям временно оккупированных территорий Запорожской области, которые оформили вражеские паспорта своим детям.

Размер указанной выплаты должен составлять якобы 586,9 тыс. рублей на первого ребенка и соответственно на второго по 775,6 тыс. рублей.

Однако, по информации украинского подполья, при оформлении документов для получения такого сертификата фиксируются признаки коррупционной составляющей.

"То есть представители оккупационной администрации РФ выдают "документы" для оформления данного "сертификата" только конкретным лицам, которые являются членами их семьи или близкими друзьями", - сообщили в ЦНС.

Отметим, местное население на временно оккупированных территориях Украины продолжает сопротивляться против принудительной паспортизации. Поэтому россияне усиливают репрессии из-за отказа от российского паспорта.

Также на временно оккупированных территориях накаляется дефицит питьевой воды, лекарств и товаров первой необходимости. В Мариуполе существенно возрастает смертность гражданского населения по естественным причинам.