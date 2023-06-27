Оккупанты не будут допускать к обучению детей, родители которых не получили паспорт РФ

На временно оккупированных юго-территориях Украины оккупационные администрации сообщили родителям, что в случае отсутствия у них российских паспортов их дети не будут допущены к обучению.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что у российский паспорт также должны получить подростки от 14 лет. В противном случае их обучение будет прекращено.

В ЦНС отмечают, что в РФ существует практика лишения прав за непосещение ребенком учебных заведений.

"То есть по факту все должны получить российские паспорта в принудительном порядке", – констатируют в ЦНС.

Кроме того, россияне объявили, что со следующего учебного года на ТОТ перестанут преподавать украинский язык в школах.

Ранее сообщалось, что российские войска обостряют гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях, чтобы склонить людей брать паспорт в обмен на "социальные выплаты".

Отметим, местное население на временно оккупированных территориях Украины продолжает сопротивляться принудительной паспортизации. Поэтому россияне усиливают репрессии из-за отказа от российского паспорта.