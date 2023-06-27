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Оккупанты не будут допускать к обучению детей, родители которых не получили паспорт РФ
На временно оккупированных юго-территориях Украины оккупационные администрации сообщили родителям, что в случае отсутствия у них российских паспортов их дети не будут допущены к обучению.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что у российский паспорт также должны получить подростки от 14 лет. В противном случае их обучение будет прекращено.
В ЦНС отмечают, что в РФ существует практика лишения прав за непосещение ребенком учебных заведений.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"То есть по факту все должны получить российские паспорта в принудительном порядке", – констатируют в ЦНС.
Кроме того, россияне объявили, что со следующего учебного года на ТОТ перестанут преподавать украинский язык в школах.
Ранее сообщалось, что российские войска обостряют гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях, чтобы склонить людей брать паспорт в обмен на "социальные выплаты".
Отметим, местное население на временно оккупированных территориях Украины продолжает сопротивляться принудительной паспортизации. Поэтому россияне усиливают репрессии из-за отказа от российского паспорта.