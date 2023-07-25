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Суспільство
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Рашисти погрожують вчителям на окупованих територіях депортацією за відмову від співпраці

Рашисти погрожують вчителям на окупованих територіях депортацією за відмову від співпраці
Росіяни шукають докази співпраці вчителів з ЗСУ.

Російськи окупанти погрожують депортацією українським вчителям на окупованих територіях. Таким чином вони хочуть змусити їх погодитися на співпрацю з окупаційною владою.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області зафіксовано випадки обшуків, які проводились в домівках вчителів, які не пішли на роботу в захоплені школи. 

Росіяни шукали докази співпраці з Силами оборони України та погрожували освітянам депортацією, якщо вони не підуть на співпрацю з окупаційною адміністрацією.

Як зазначається, окупанти не можуть знайти достатньо вчителів для роботи у підконтрольних їм школам, оскільки місцеві мешканці відмовляються йти на співпрацю. Тому їм доводиться привозити вчителів з території РФ.

Нагаладамо, раніше у Центрі національного спротиву повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях півдня України окупаційні адміністрації повідомили батьків, що в разі відсутності в них російських паспортів їх діти не будуть допущені до навчання.

Крім того,  росіяни оголосили, що з наступного навчального року на ТОТ перестануть викладати українську мову в школах.

Автор:
Ніна Комащенко