Рашисты угрожают учителям на оккупированных территориях депортацией за отказ от сотрудничества

Российские оккупанты угрожают депортацией украинским учителям на оккупированных территориях. Таким образом, они хотят заставить их согласиться на сотрудничество с оккупационными властями.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В частности, на временно оккупированных территориях Запорожской области зафиксированы случаи обысков, которые проводились в домах учителей, которые не пошли на работу в захваченные школы.

Россияне искали доказательства сотрудничества с Силами обороны Украины и угрожали педагогам депортацией, если они не пойдут на сотрудничество с оккупационной администрацией.

Как отмечается, оккупанты не могут найти достаточно учителей для работы в подконтрольных им школам, поскольку местные жители отказываются идти на сотрудничество. Поэтому им приходится привозить учителей с территории РФ.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщали, что на временно оккупированных территориях на юге Украины оккупационные администрации сообщили родителям, что в случае отсутствия у них российских паспортов их дети не будут допущены к учебе.

Кроме того, россияне объявили, что со следующего учебного года на ВОТ перестанут преподавать украинский язык в школах.