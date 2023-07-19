Россияне вывозят старшеклассников с оккупированной территории в военную академию

Российские захватчики вывезли в 80 старшеклассников с временно оккупированных территорий Луганской области в военную академию в Костроме, находящуюся на территории России. Россияне зомбируют украинских детей агрессивной пропагандой, превращая в будущих солдат.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Согласно сообщению, дети сейчас проходят нечто подобное военному обучению на полигоне академии войск радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск, расположенном в Костромской области в РФ.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Херсонской области оккупанты провели обучение для детей, входящих в "Юнармию".

Подростков обучали стрельбе, тактике и другим военным наукам. Также им проводили пропагандистские лекции российского видения СВО и убеждали, что Херсонская область всегда принадлежала России.

Напомним, в течение июля российская армия вывезла около 280 украинских детей из Антрацитовского района временно оккупированной территории Луганской области в "казачий кадетский корпус" в республике Калмыкия.

Кроме того, российские оккупанты незаконно вывезли с захваченных территорий 19 393 украинских детей в РФ. В России для несовершеннолетних граждан Украины создали более 70 лагерей "для перевоспитания".

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