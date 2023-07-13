Россияне вывезли три сотни детей из Луганщины в кадетский корпус

В течение июля российская армия вывезла около 280 украинских детей из Антрацитовского района временно оккупированной территории Луганской области в "казачий кадетский корпус" в республике Калмыкия. К концу лета оккупанты планируют вывезти еще около 500 детей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Эта ситуация свидетельствует не только об угоне детей с временно оккупированных территорий, но и об укреплении влияния российской агрессивной пропаганды на них, с целью превращения их в будущих сторонников.

ЦНС отмечает, что все виновные в похищении детей понесут ответственность за свою причастность к геноциду.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в РФ.

После этого вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала российских омбудсменов немедленно предоставить украинской стороне списки всех украинских детей на подконтрольных России территориях.