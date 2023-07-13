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Росіяни вивезли три сотні дітей з Луганщини до кадетського корпусу
Протягом липня російська армія вивезла близько 280 українських дітей з з Антрацитівського району тимчасово окупованої території Луганської області до “казачого кадетського корпусу” у республіці Калмикія. До кінця літа окупанти планують вивезти ще близько 500 дітей.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Ця ситуація свідчить не лише про викрадення дітей з тимчасово окупованих територій, але й про зміцнення впливу російської агресивної пропаганди на них, з метою перетворення їх на майбутніх прихильників.
ЦНС наголошує, що усі винні в викраденні дітей понесуть відповідальність за свою причетність до геноциду.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ.
Після цього, віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала російських омбудсменів негайно надати українській стороні списки всіх українських дітей на підконтрольних Росії територіях.