У Херсоні знайшли свідоцтва катування окупантами українських дітей - омбудсмен

У деокупованому Херсоні було знайдено та зафіксовано свідоцтва катування росіянами українських дітей під час окупації. Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на брифінгу в медіацентрі "Україна".

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"Ми вперше зафіксували катування дітей. У Херсоні нами виявлено 10 катівень, 4 в самому місті. В одній з них окреме приміщення: камера, де тримали дітей. Це таке ж саме сире приміщення. Єдине - що вони кинули три тонкі каремати і назвали це покращеними умовами", - зазначив він.

За словами Лубінця, зафіксовано, що дітям давали воду через день та практично не давали їжу. Крім того, окупанти застосовували до них психологічний тиск: розказували, що батьки від них відмовилися і що вони вже не повернуться.

"Хлопчика 14 років забрали тільки за те, що він сфотографував розбиту російську техніку. Його тримали в цій катівні з застосуванням тортур. Це діти, які, на думку окупантів, чинили супротив", - розповів Лубінець.

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали у Херсоні під час стабілізаційних заходів трьох працівників слідчого ізолятора, де утримувалися викрадені окупантами жителі.

Крім того, СБУ повідомляла про затримання двох колаборантів, що працювали на окупаційне "міністерство внутрішніх справ" та викрадали українців до катівень.