В Херсоне нашли свидетельства пыток оккупантами украинских детей - омбудсмен

В деоккупированном Херсоне были найдены и зафиксированы свидетельства пыток россиянами украинских детей во время оккупации. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на брифинге в медиацентре "Украина".

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"Мы впервые зафиксировали пытки детей. В Херсоне нами обнаружено 10 пыточных, 4 в самом городе. В одной из них отдельное помещение: камера, где держали детей. Это такое же сырое помещение. Единственное - что они бросили три тонких каремата и назвали это улучшенными условиями", - отметил он.

По словам Лубинца, зафиксировано, что детям давали воду через день и практически не давали пищу. Кроме того, оккупанты применяли к ним психологическое давление: рассказывали, что родители от них отказались и что они уже не вернутся.

"Мальчика 14 лет забрали только за то, что он сфотографировал разбитую российскую технику. Его держали в этих застенках с применением пыток. Это дети, которые, по мнению оккупантов, оказывали сопротивление", - рассказал Лубинец.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований задержали в Херсоне во время стабилизационных мероприятий трех работников следственного изолятора, где содержались похищенные оккупантами жители.

Кроме того, СБУ сообщала о задержании двух коллаборантов, работавших на оккупационное "министерство внутренних дел" и похищавших украинцев в застенки.