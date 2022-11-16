СБУ обнаружила еще одну пыточную оккупантов в Херсоне (ФОТО)

Служба безопасности Украины в ходе проведения стабилизационных мероприятий в деоккупированном Херсоне совместно с Нацполицией обнаружили еще одну пыточную российских оккупантов. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

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"Рашисты в бесчеловечных условиях содержали там местных патриотов, которые отказывались сотрудничать с врагом", - рассказали в спецслужбе.

Россияне допрашивали и жестоко пытали жителей Херсона. Правоохранители осмотрели место, где оккупанты обустроили пыточную, — обнаружили предметы, прямо указывающие на признаки пыток.

Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы задокументировать все преступления оккупантов, установить виновных и привлечь их к ответственности.

Отметим, пыточные также обнаруживают на деоккупированной территории Харьковской области. Там правоохранители установили благодаря показаниям свидетелей и потерпевших 22 места, где российские захватчики устраивали пытки.

Известно, что только в Купянске оккупанты устроили незаконную тюрьму в здании райотдела полиции, где содержали около 400 человек.

Кроме того, сотрудники Службы безопасности обнаружили место незаконного содержания людей в уволенном Святогорске Донецкой области. Пыточная была обустроена в пансионате отдыха неподалеку от Святогорской Лавры.