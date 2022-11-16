СБУ нашла списки агентов, сотрудничавших с врагом во время оккупации Херсона (ФОТО)

Служба безопасности во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне нашла засекреченные документы ФСБ, в которых содержалась информация об их агентах-коллаборантах.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Отмечается, что среди изъятого:

собственноручно написанные "обязательства" агентов о конфиденциальном сотрудничестве с ФСБ;

дела агентурного исследования;



сообщение агентов о результатах выполнения враждебных задач;



"протоколы обысков" в квартирах херсонцев.



По информации СБУ, представители спецслужбы РФ бросили тайные документы на территории местного гаражного кооператива во время бегства.

"По разоблаченным материалам установлено, что вражеские сообщники давали "наводку" оккупантам на места пребывания украинских патриотов, в том числе участников движения сопротивления на территории южного региона. Также агенты российской спецслужбы принимали участие в незаконном преследовании местных жителей по сфабрикованным "уголовным делам", - говорится в сообщении.

Кроме того, выявлены задокументированные факты похищения и пытки потерпевших, а также разграбление их домов под видом проведения "обысков".

Сотрудники СБУ получили информацию, что пособники агрессора были завербованы кадровыми сотрудниками ФСБ.

Изъятые материалы были направлены на экспертизу для проведения дальнейших оперативных действий по разоблачению российских агентурных сетей.

Напомним, СБУ обнаружила тайники с российскими средствами поражения в ходе стабилизационных мер в освобожденных районах Николаевской области. В частности, они были оборудованы в школах и больницах.