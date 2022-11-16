В освобожденных районах Николаевской области обнаружено более 100 мин, которые враг спрятал в школах (ФОТО)

Служба безопасности Украины обнаружила тайники с российскими средствами поражения в ходе стабилизационных мер в освобожденных районах Николаевской области. В частности, они были оборудованы в школах и больницах.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Среди изъятого – сотни единиц противотанкового вооружения, артиллерийские снаряды и боевые гранаты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только за два дня в недавно освобожденном городе Снигиревка Баштанского района сотрудники СБУ обнаружили:

более 200 танковых снарядов,

более 100 мин,



8 артснарядов и боеприпасов для автоматической пушки,



15 выстрелов к противотанковым ракетным комплексам,



13 боевых гранат Ф-1,



4 единицы автоматического оружия, в том числе пулеметы,



более 15 тысяч патронов разного калибра.

По информации СБУ, боевые тайники враг обустроил для создания резерва оккупационных группировок РФ и проведения диверсий на южном направлении.

Изъятые средства поражения переданы для нужд ВСУ. Продолжаются комплексные меры по разоблачению и привлечению к ответственности лиц, причастных к обустройству вражеских арсеналов.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил о начале стабилизационных мероприятий в освобожденном городе Снигиревка и других деоккупированных населенных пунктах на реке Ингулец на границе Николаевской и Херсонской областей.