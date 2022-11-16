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У звільнених районах Миколаївської області виявили більше 100 мін, які ворог сховав у школах (ФОТО)

У звільнених районах Миколаївської області виявили більше 100 мін, які ворог сховав у школах (ФОТО)
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України виявила схрони з російськими засобами ураження в ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області. Зокрема, вони були облаштовані у школах і лікарнях.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Серед вилученого – сотні одиниць протитанкового озброєння, артилерійські снаряди та бойові гранати", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тільки за два дні у нещодавно звільненому місті Снігурівка Баштанського району співробітники СБУ виявили:

  • понад 200 танкових снарядів,
  • більше 100 мін,
  • 8 артснарядів і боєприпасів для автоматичної гармати,
  • 15 пострілів до протитанкових ракетних комплексів,
  • 13 бойових гранат Ф-1,
  • 4 одиниці автоматичної зброї, зокрема кулемети,
  • понад 15 тисяч набоїв різного калібру.

За інформацією СБУ, бойові схрони ворог облаштував для створення резерву окупаційних угруповань РФ та проведення диверсій на південному напрямку.

Фото 2 — У звільнених районах Миколаївської області виявили більше 100 мін, які ворог сховав у школах (ФОТО)
Фото 3 — У звільнених районах Миколаївської області виявили більше 100 мін, які ворог сховав у школах (ФОТО)
Фото 4 — У звільнених районах Миколаївської області виявили більше 100 мін, які ворог сховав у школах (ФОТО)
Фото 5 — У звільнених районах Миколаївської області виявили більше 100 мін, які ворог сховав у школах (ФОТО)
Фото 6 — У звільнених районах Миколаївської області виявили більше 100 мін, які ворог сховав у школах (ФОТО)
Фото 7 — У звільнених районах Миколаївської області виявили більше 100 мін, які ворог сховав у школах (ФОТО)

Наразі вилучені засоби ураження передано для потреб ЗСУ. Тривають комплексні заходи для викриття і притягнення до відповідальності осіб, причетних до прихованого облаштування ворожих арсеналів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 10 листопада повідомив про початок стабілізаційних заходів у звільненому місті Снігурівка та інших деокупованих населених пунктах на річці Інгулець на межі Миколаївської та Херсонської областей. 