У звільнених районах Миколаївської області виявили більше 100 мін, які ворог сховав у школах (ФОТО)

Служба безпеки України виявила схрони з російськими засобами ураження в ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області. Зокрема, вони були облаштовані у школах і лікарнях.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Серед вилученого – сотні одиниць протитанкового озброєння, артилерійські снаряди та бойові гранати", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тільки за два дні у нещодавно звільненому місті Снігурівка Баштанського району співробітники СБУ виявили:

понад 200 танкових снарядів,

більше 100 мін,



8 артснарядів і боєприпасів для автоматичної гармати,



15 пострілів до протитанкових ракетних комплексів,



13 бойових гранат Ф-1,



4 одиниці автоматичної зброї, зокрема кулемети,



понад 15 тисяч набоїв різного калібру.

За інформацією СБУ, бойові схрони ворог облаштував для створення резерву окупаційних угруповань РФ та проведення диверсій на південному напрямку.

Наразі вилучені засоби ураження передано для потреб ЗСУ. Тривають комплексні заходи для викриття і притягнення до відповідальності осіб, причетних до прихованого облаштування ворожих арсеналів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 10 листопада повідомив про початок стабілізаційних заходів у звільненому місті Снігурівка та інших деокупованих населених пунктах на річці Інгулець на межі Миколаївської та Херсонської областей.