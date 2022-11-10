У Снігурівці та навколишніх селах почалися стабілізаційні заходи - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомляє про початок стабілізаційних заходів у звільненому місті Снігурівка та інших деокупованих населених пунктах на річці Інгулець на межі Миколаївської та Херсонської областей. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

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"Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в межах оборонної операції, що триває, – вже десятки. 41 населений пункт звільнено... "У звільнені райони одразу за воїнами йдуть і сили Національної поліції. Сьогодні поліція зайшла в Калинівське, Бобровий Кут, Євгенівку, Коцюбинське (такого населеного пункту в регіоні не існує - Delo.ua) та Снігурівку. Там розпочалися стабілізаційні заходи", - сказав президент.

Він особливо відзначив бійців 28-ї окремої механізованої бригади, 46-ї десантно-штурмової бригади, 60-ї окремої піхотної бригади і 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які реалізовують наступальні дії на зазначеному напрямку.

"Але, радіючи, всі ми маємо памʼятати і зараз, і завжди, що означає цей рух, - що кожен крок наших сил оборони – це життя наших воїнів. Життя, які віддаються за свободу для українців. Усе, що відбувається зараз, досягнуто місяцями жорстокої боротьби. Досягнуто і хоробрістю, і болем, і втратами. Це не ворог іде. Це українці великою ціною женуть окупантів", - підкреслив Зеленський.

Глава держави при цьому додав, що таке ж твердження є вірним і стосовно звільнення окупованих раніше районів Харківської, Київської, Сумської та Чернігівської областей.

"Фактично одразу за нашими воїнами у звільнені райони йдуть ті, хто відновлює всі умови для нормального життя. Перше й базове – це розмінування. Окупанти залишають по собі тисячі мін і боєприпасів, що не розірвалися. Я часто чув оцінки, що очищення України від російських мін вимагатиме десятиліть часу. Ми не можемо стільки чекати", - вказав президент.

За словами Зеленського, Україна повинна "за роки" зробити те, що десь іще у світі могло відбуватися після боїв десятиліттями, і передусім треба розмінувати будинки, соціальні об’єкти, комунікації, дороги – увесь простір життя людей.

"Але окупанти мінують усе: лінії електропередачі, будівлі підприємств, поля, ліси. На піку мінного забруднення в Україні ми мали 300 тисяч квадратних кілометрів небезпечної для життя території... Тепер залишилося для розмінування близько 170 тисяч квадратних кілометрів", - заявив він.

Зокрема, за словами президента, це стосується районів, де бойові дії ще тривають, "де ворог ще додасть мінувань перед своїм відходом, як зараз у Херсоні", а також лісів та "величезної площі" полів.