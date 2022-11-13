В Херсоні почав з'являтися мобільний зв'язок, у Снігурівці дали ще й воду

На деокупованих територіях Херсонської та Миколаївської області почав відновлюватися мобільний зв'язок. Про це, зокрема, свідчить відеоповідомлення у Telegram-каналі начальника Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича.

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"Підключено зв'язок "Київстар" в центрі міста, безпосередньо на площі перед будівлею ОВА. Зкидаю вам це відео через LTE", - зазначив керівник області.

Крім цього, в обладміністрації зазначають, що на деокупованій частині Херсонщини відновлюється газопостачання: фахівці "Херсонгазу" разом із колегами з інших регіонів активно ремонтують газопроводи, пошкоджені через бойові дії.

"Уже вдалося відновити доставку природного газу у більш ніж 300 осель жителів звільнених населених пунктів області. У Херсоні спеціалістам вдається утримувати стабільну ситуацію з газопостачанням. Це особливо важливо через відсутність світла та та водопостачання в місті, а також настання холодів", - йдеться у повідомленні.

В ОВА запевняють, що газовики роблять все можливе, аби повернути газопостачання в оселі жителів Херсонщини, але швидкість проведення ремонтних робіт залежить від розмінування звільнених територій.

В свою чергу, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у своєму Telegram-каналі, що мобільний зв'язок з'явився і у звільненому місті Снігурівка, причому там працюють усі оператори.

Депутат Миколаївської обласної ради Іван Кухта повідомив також про відновлення у Снігурівці не тільки мобільного зв'язку, а й водопостачання. За його словами, є домовленість із Миколаївською міською радою про надання екскаватора для відновлення водопровідної мережі.

"Відновлюємо покриття та нормальний мобільний зв'язок у Снігурівці. Оператори "Київстар" та life працюють в штатному режимі. Звичайно, наскільки це можливо в наших умовах", - зазначив також він.

За словами Кухти, гуманітарний штаб при Миколаївській ОВА передав у місто два потужні генератори, за допомогою яких вже 14 листопада в тестовому режимі почнеться подача води містянам, а згодом буде розроблено графік подачі води. При цьому трохи пізніше він повідомив, що воду в Снігурівці вже запустили, принаймні у старій частині міста.

Нагадаємо при цьому, що в неділю влада області закликала мешканців деокупованої правобережної частини евакуюватися через її можливі обстріли з боку російських військ, що залишаються на правому березі.