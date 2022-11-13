Міноборони позбавило акредитації журналістів, які відвідали Херсон до завершення стабілізаційних заходів

Міністерство оборони скасувало дозвіл на роботу у районах бойових дій низці представників засобів масової інформації, які порушили визначені правила. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Нещодавно, деякі представники ЗМІ, ігноруючи наявні заборони та застереження, без погодження з відповідними командирами та службами зв’язків з громадськістю військових частин здійснювали інформаційну діяльність в місті Херсон ще до завершення стабілізаційних заходів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі дії є грубим порушенням вимог наказу головнокомандувача Збройних Сил України №73 від 3 березня 2022 року, а також відповідних розпоряджень військового командування.

Як вказують військові, цей наказ доводиться всім представникам ЗМІ разом із видачею прескарт. Тепер же їхні прескарти визнані не чинними.

Зазначимо, що 11 листопада заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала журналістів "дочекатись дозволу командувача на роботу на Херсонському напрямку на звільнених територіях" і "не випереджати військових, бо це небезпечно для життя".

Нагадаємо також, що напередодні у Херсоні запровадили комендантську годину. У звільненому 11 листопада обласному центрі наразі проводяться стабілізаційні заходи, зокрема виявлення та знешкодженням вибухонебезпечних предметів.

Поліція при цьому поки не радить місцевим мешканцям, які виїхали, повертатися до Херсона. Секретар РНБО Олексій Данілов також зазначав, що допоки військові не дадуть добро, на деокуповані території Херсонської та Миколаївської областей повертатися не варто.