Минобороны лишило аккредитации журналистов, посетивших Херсон до завершения стабилизационных мероприятий

Министерство обороны отменило разрешение на работу в районах боевых действий ряду представителей средств массовой информации, нарушивших определенные правила. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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"Недавно некоторые представители СМИ, игнорируя существующие запреты и предостережения, без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей осуществляли информационную деятельность в городе Херсон еще до завершения стабилизационных мероприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия являются грубым нарушением требований приказа главнокомандующего Вооруженными силами №73 от 3 марта 2022 года, а также соответствующих распоряжений военного командования.

Как указывают военные, этот приказ доводится до сведения всех представителей СМИ вместе с выдачей пресс-карт. Теперь же их пресс-карты признаны недействительными.

Отметим, что 11 ноября заместитель министра обороны Анна Маляр призывала журналистов "дождаться разрешения командующего на работу на Херсонском направлении на освобожденных территориях" и "не опережать военных, потому что это опасно для жизни".

Напомним также, что накануне в Херсоне был введен комендантский час. В освобожденном 11 ноября областном центре сейчас проводятся стабилизационные мероприятия, в том числе обнаружение и обезвреживание взрывоопасных предметов.

Полиция при этом пока не советует выехавшим местным жителям возвращаться в Херсон. Секретарь СНБО Алексей Данилов также отмечал, что пока военные не дадут добро, на деоккупированные территории Херсонской и Николаевской областей возвращаться не стоит.