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В Херсоне ввели комендантский час
Херсонская городская военная администрация решила ввести с 12 ноября на территории общины комендантский час с 17:00 до 8:00.
Об этом говорится в распоряжении начальницы ГВА Галины Луговой №25 от 12 ноября. Сама же она, как следует из документа, пока находится в Кривом Роге Днепропетровской области.
Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах, передвигаться по транспорту или пешком. Исключение установлено для работников объектов критической инфраструктуры, которые должны иметь соответствующие документы (служебное удостоверение, специальный пропуск и документы, удостоверяющие личность).
Руководителям полиции, Службы безопасности Украины, Нацгвардии, Военной службы правопорядка и других формирований, находящихся на территории общины, поручено обеспечить круглосуточное несение службы на блокпостах, выполнение комендантского часа, спецрежим светомаскировки, а также совместное патрулирование общины для контроля за выполнением этих мероприятий.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также распоряжением ограничено посещение гражданским населением мест, которые могут быть заминированы (админздания органов власти, объекты критической инфраструктуры, лесонасаждения, лесополосы и тому подобное) и контакт с неидентифицированными предметами. Населению советуют не трогать оставленное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, другие опасные вещи "или какие-либо другие предметы".
Отметим, что в Херсонскую общину входят, кроме самого города, поселки городского типа Антоновка, Зеленовка, Камышаны и Надднепрянское, поселки Благовещенское, Зимовник, Инженерное, Молодежное, Приднепровское, Приозерное и Солнечное, а также села Богдановка, Петровка, Садовое и Степановка
Напомним, что сейчас в освобожденном от российской оккупации облцентре проводятся стабилизационные мероприятия, правоохранители установили в городе и вокруг него блокпосты, на территории города уже работает около 200 полицейских.