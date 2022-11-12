В Херсоне ввели комендантский час

Херсонская городская военная администрация решила ввести с 12 ноября на территории общины комендантский час с 17:00 до 8:00.

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Об этом говорится в распоряжении начальницы ГВА Галины Луговой №25 от 12 ноября. Сама же она, как следует из документа, пока находится в Кривом Роге Днепропетровской области.

Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах, передвигаться по транспорту или пешком. Исключение установлено для работников объектов критической инфраструктуры, которые должны иметь соответствующие документы (служебное удостоверение, специальный пропуск и документы, удостоверяющие личность).

Руководителям полиции, Службы безопасности Украины, Нацгвардии, Военной службы правопорядка и других формирований, находящихся на территории общины, поручено обеспечить круглосуточное несение службы на блокпостах, выполнение комендантского часа, спецрежим светомаскировки, а также совместное патрулирование общины для контроля за выполнением этих мероприятий.

Также распоряжением ограничено посещение гражданским населением мест, которые могут быть заминированы (админздания органов власти, объекты критической инфраструктуры, лесонасаждения, лесополосы и тому подобное) и контакт с неидентифицированными предметами. Населению советуют не трогать оставленное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, другие опасные вещи "или какие-либо другие предметы".

Отметим, что в Херсонскую общину входят, кроме самого города, поселки городского типа Антоновка, Зеленовка, Камышаны и Надднепрянское, поселки Благовещенское, Зимовник, Инженерное, Молодежное, Приднепровское, Приозерное и Солнечное, а также села Богдановка, Петровка, Садовое и Степановка

Напомним, что сейчас в освобожденном от российской оккупации облцентре проводятся стабилизационные мероприятия, правоохранители установили в городе и вокруг него блокпосты, на территории города уже работает около 200 полицейских.