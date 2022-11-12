В Херсоні запровадили комендантську годину

Херсонська міська військова адміністрація вирішила запровадити з 12 листопада на території громади комендантську годину з 17:00 до 8:00.

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Про це йдеться у розпорядженні начальниці МВА Галини Лугової №25 від 12 листопада. Сама ж вона, як випливає з документу, поки знаходиться у Кривому Розі Дніпропетровської області.

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях, пересуватися транспортом чи пішки. Виняток встановлено для працівників об’єктів критичної інфраструктури, які повинні мати відповідні документи (службове посвідчення, спеціальну перепустку та документи, що посвідчують особу.

Керівникам поліції, Служби безпеки України, Нацгвардії, Військової служби правопорядку та інших формувань, які знаходяться на території громади, доручено забезпечити цілодобове несення служби на блокпостах, виконання комендантської години, спецрежиму світломаскування, а також спільне патрулювання громади для контролю за виконанням цих заходів.

Також розпорядженням обмежено відвідання цивільним населенням місць, які можуть бути заміновані (адмінбудівлі органів влади, об'єкти критичної інфраструктури, лісонасадження, лісосмуги тощо) та контакт з неідентифікованими предметами. Населенню радять не торкатися залишеної зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв, інших небезпечних речей "чи будь-яких інших предметів".

Зазначимо, що до Херсонської громади входять, окрім самого міста, селища міського типу Антонівка, Зеленівка, Комишани та Наддніпрянське, селища Благовіщенське, Зимівник, Інженерне, Молодіжне, Придніпровське, Приозерне та Сонячне, а також села Богданівка, Петрівка, Садове та Степанівка.

Нагадаємо, що зараз у звільненому від російської окупації облцентрі проводяться стабілізаційні заходи, правоохоронці встановили у місті та навколо нього блокпости, на території міста вже працює біля 200 поліцейських.