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Категория
Общество
Дата публикации

Украинцам посоветовали, как безопасно возвращаться домой после оккупации

Украинцам посоветовали, как безопасно возвращаться домой после оккупации

Специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям дали советы, как безопасно вернуться в освобожденные от российской армии населенные пункты.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В ведомстве настоятельно рекомендуют украинцам дождаться разрешения от органов местной власти и проверки местности пиротехническими подразделениями ГСЧС.

Но если граждане все же решили вернуться в свой дом, то им необходимо прежде всего обратиться в местные органы власти, чтобы получить информацию об обследовании дома и территории вокруг на наличие взрывоопасных предметов.

В случае отсутствия такой информации следует самостоятельно подать заявку на обследование дома специалистами ГСЧС по номеру 101 или в мобильном приложении "Разминирование Украины".

Скачать приложение на смартфон можно по ссылкам: Android, Apple .

После авторизации нужно уведомить саперов о вероятной угрозе в доме и в режиме онлайн следить за обработкой заявки.

"Всего несколько кликов могут обезопасить вашу жизнь и жизнь ваших близких", - подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, "Укрзализныця" обещает уже в ближайшее время вернуть железнодорожное сообщение в деоккупированный Херсон.

Автор:
Светлана Манько