- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Украинцам посоветовали, как безопасно возвращаться домой после оккупации
Специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям дали советы, как безопасно вернуться в освобожденные от российской армии населенные пункты.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В ведомстве настоятельно рекомендуют украинцам дождаться разрешения от органов местной власти и проверки местности пиротехническими подразделениями ГСЧС.
Но если граждане все же решили вернуться в свой дом, то им необходимо прежде всего обратиться в местные органы власти, чтобы получить информацию об обследовании дома и территории вокруг на наличие взрывоопасных предметов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В случае отсутствия такой информации следует самостоятельно подать заявку на обследование дома специалистами ГСЧС по номеру 101 или в мобильном приложении "Разминирование Украины".
Скачать приложение на смартфон можно по ссылкам: Android, Apple .
После авторизации нужно уведомить саперов о вероятной угрозе в доме и в режиме онлайн следить за обработкой заявки.
"Всего несколько кликов могут обезопасить вашу жизнь и жизнь ваших близких", - подчеркнули в ГСЧС.
Напомним, "Укрзализныця" обещает уже в ближайшее время вернуть железнодорожное сообщение в деоккупированный Херсон.