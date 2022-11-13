Украинцам посоветовали, как безопасно возвращаться домой после оккупации

Специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям дали советы, как безопасно вернуться в освобожденные от российской армии населенные пункты.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В ведомстве настоятельно рекомендуют украинцам дождаться разрешения от органов местной власти и проверки местности пиротехническими подразделениями ГСЧС.

Но если граждане все же решили вернуться в свой дом, то им необходимо прежде всего обратиться в местные органы власти, чтобы получить информацию об обследовании дома и территории вокруг на наличие взрывоопасных предметов.

В случае отсутствия такой информации следует самостоятельно подать заявку на обследование дома специалистами ГСЧС по номеру 101 или в мобильном приложении "Разминирование Украины".

Скачать приложение на смартфон можно по ссылкам: Android, Apple .

После авторизации нужно уведомить саперов о вероятной угрозе в доме и в режиме онлайн следить за обработкой заявки.

"Всего несколько кликов могут обезопасить вашу жизнь и жизнь ваших близких", - подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, "Укрзализныця" обещает уже в ближайшее время вернуть железнодорожное сообщение в деоккупированный Херсон.