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Українцям порадили, як безпечно повернутися додому після окупації
Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій надали поради, як безпечно повернутись у звільнені від російської армії населені пункти.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
У відомстві наполегливо рекомендують українцям дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами ДСНС.
Але якщо громадяни все ж вирішили повернутись до власної оселі, то їм необхідно насамперед звернутися до місцевих органів влади, щоб отримати інформацію про обстеження будинку та території навколо на наявність вибухонебезпечних предметів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У разі відсутності такої інформації слід самостійно подати заявку на обстеження домівки спеціалістами ДСНС за номером 101 або у мобільному застосунку "Розмінування України".
Завантажити додаток на смартфон можна за посиланнями: Android, Apple.
Після авторизації потрібно повідомити саперів про ймовірну загрозу в оселі та в режимі онлайн слідкувати за обробленням заявки.
"Всього кілька кліків можуть убезпечити ваше життя та життя ваших близьких", - підкреслили в ДСНС.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" обіцяє вже найближчим часом повернути залізничне сполучення в деокупований Херсон.