Українцям порадили, як безпечно повернутися додому після окупації

Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій надали поради, як безпечно повернутись у звільнені від російської армії населені пункти.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

У відомстві наполегливо рекомендують українцям дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами ДСНС.

Але якщо громадяни все ж вирішили повернутись до власної оселі, то їм необхідно насамперед звернутися до місцевих органів влади, щоб отримати інформацію про обстеження будинку та території навколо на наявність вибухонебезпечних предметів.

У разі відсутності такої інформації слід самостійно подати заявку на обстеження домівки спеціалістами ДСНС за номером 101 або у мобільному застосунку "Розмінування України".

Завантажити додаток на смартфон можна за посиланнями: Android, Apple.

Після авторизації потрібно повідомити саперів про ймовірну загрозу в оселі та в режимі онлайн слідкувати за обробленням заявки.

"Всього кілька кліків можуть убезпечити ваше життя та життя ваших близьких", - підкреслили в ДСНС.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" обіцяє вже найближчим часом повернути залізничне сполучення в деокупований Херсон.